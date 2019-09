Paura e gente in strada intorno alle 13.30 di oggi, 16 settembre, in via Mosca, a Campobasso, dove ha preso fuoco il tetto di una palazzina a due piani. Lo stabile, che sorge proprio affianco alla sede della Cgil Molise, era interessato da alcuni lavori e probabilmente le fiamme potrebbero essersi innescate proprio mentre erano all’opera i dipendenti della ditta incaricata dal proprietario dell’immobile.

Subito la chiamata al 115 e il pronto intervento di due mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo in poco meno di un’ora.

Poi seguirà invece la messa in sicurezza dello stabile. La zona è stata completamente invasa dal fumo e tante persone scese in strada per paura di conseguenze.

seguono aggiornamenti