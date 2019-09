L’inferno è iniziato intorno poco prima delle 3 di notte. Le fiamme del rogo che da ore tiene impegnati i soccorsi si sono sviluppate lungo la Statale 16 a Campomarino lido, in uno dei fabbricati vicini al supermercato Eurospin, proprio all’incrocio tra il bivio che porta al mare e quello che risale verso il centro abitato.

Ad andare completamente a fuoco Personalstyle, negozio di abiti da lavoro e grafica, che vende maglie e abbigliamento sportivo – completamente distrutti dalle fiamme – e che realizza stampe su indumenti. Sul posto quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti oltre che da Termoli anche da Santa Croce di Magliano e Campobasso.

di 8 Galleria fotografica Incendio centro accoglienza Campomarino









Molto difficili le operazioni di spegnimento, che hanno compromesso in maniera irrimediabile la struttura che si trova proprio vicino allo Sweet Dream, centro di accoglienza per migranti. Dopo una iniziale evacuazione notturna, gli ospiti sono rientrati nei locali.

Sconosciute le cause dell’incendio, anche se da un iniziale sopralluogo avvenuto alle 8 del mattino, con la squadra del Niat, si ritiene probabile che il fuoco si sia sprigionato da un guasto all’impianto elettrico. Tuttavia non si escludono ha nemmeno altre possibilità di natura dolosa. Da questo punto di vista c’è una indagine in corso.

Paura intanto tra la gente del posto che ha vissuto momenti di ansia e terrore con le fiamme che si sono estese pericolosamente ovunque. Il fumo irrespirabile ha invaso l’intera zona. L’intervento è ancora in corso e ha previsto, fra le altre cose, lo squarcio della vetrata per consentire di abbassare la temperatura incandescente del locale coinvolto completamente dalle fiamme.

Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull’incendio che nella notte ha interessato un negozio di stampa e grafica per abbigliamento lungo la Statale 16 in territorio di Campomarino. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale situato al primo piano dove è andata a fuoco tutta la merce. Il rogo ha provocato diversi danni anche ai locali attigui: una palestra e un appartamento ammobiliato ma vuoto. Verifiche in corso sulla staticità degli ambienti e per accertare le cause di cui si occupa il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco. Tra le prime ipotesi, si parla di un guasto all’impianto elettrico.

(Seguono aggiornamenti)