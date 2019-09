A fuoco un capannone industriale a Guglionesi per cause ancora da accertare. Questa mattina, intorno alle 8, la squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è dovuta intervenire a Guglionesi, nell’area periferica della zona industriale di Termoli, per un incendio che ha interessato un capannone in Contrada Cucina.

Le fiamme sono divampate nel capannone – ormai in disuso da oltre dieci anni e che in passato ospitava una ditta di ortofrutta – e hanno interessato materiale di risulta. Subito è partita la segnalazione telefonica di chi si è accorto dell’incendio e, grazie anche alla vicinanza del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, l’intervento è stato tempestivo e l’incendio è stato presto domato.

Sul posto è intervenuto anche il personale del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso per accertare le cause del rogo.