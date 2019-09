Incastrati due giovani pusher: fermati con eroina e cocaina, denunciati

La prima ha solamente 22 anni, l’altro ne ha 37. Sono i due giovani pusher incastrati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso durante gli ultimi controlli antidroga.

La donna 22enne viaggiava a bordo di uno scooter quando è stata fermata dai militari del Comando Provinciale che non hanno potuto fare a meno di notare il suo stato di agitazione. Un’ansia non giustificata dal momento che si trattava di un normale controllo.

I Carabinieri hanno deciso dunque di vederci chiaro e quando hanno deciso di perquisire il motorino, la ragazza ha consegnato loro un involucro con l’estremità termosaldata contenente cocaina ed un bilancino di precisione. Accompagnata in caserma per una perquisizione personale e messa alle strette, la ragazza ha consegnato ai militari un altro involucro termosaldato dove c’erano 4 grammi di cocaina.

La donna, di Campobasso, è stata denunciata e deve rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno denunciato inoltre un 37 enne, noto per i suoi precedenti per reati inerenti gli stupefacenti. In questo caso, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 grammi di eroina, sostanza stupefacente che sta tornando ‘in auge’ tra i tossicodipendenti.

La droga sequestrata dai militari sarà analizzata dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia per appurare il numero delle dosi ricavabili dalla droga sequestrata.