Taglio del nastro per il Centro Servizi Volontariato Molise a Termoli. Stamane, 18 settembre, in via del Molinello n. 1 è stato inaugurato un nuovo e più ampio locale che darà spazio alle attività del Csv dell’associazione TREe. Il nuovo locale si trova all’ingresso dell’ex ospedale, nei pressi del gabbiotto da cui si accede all’Asrem.

Una nuova sede che nasce appunto da un accordo siglato tra Csv e Asrem e che corrisponde al desiderio del Centro servizi di radicarsi sempre più sul territorio regionale e nello specifico a Termoli. La sede principale è quella di Campobasso (viale Manzoni) e, col nuovo ufficio di Termoli le sedi salgono a tre (una è ad Isernia).

A dare il benvenuto a rappresentanti di associazioni e autorità è stato il presidente Gian Franco Massaro assieme alla presidentessa del Comitato di gestione, Lina Visentin, e ai vari operatori che lavorano presso il centro. Per l’Amministrazione comunale erano presenti l’Assessore al Sociale Silvana Ciciola e il presidente del Consiglio comunale Michele Marone. Il tradizionale taglio del nastro tricolore è stato ‘benedetto’ da padre Enzo che ha sottolineato come si tratti di un “luogo al servizio di una competenza del cuore”.

Una realtà importante che promuove il valore del volontariato sull’intero territorio regionale ma fa molto di più: lo supporta con azioni mirate e con una consulenza che non è aleatoria. I servizi sono molteplici: a volerne indicare i principali possiamo dire che, oltre ad un supporto logistico e materiale per gli enti del Terzo Settore (non solo le Organizzazioni di Volontariato) ci sono l’informazione, la promozione di eventi, la formazione del personale, la progettazione e l’animazione territoriale.

Le associazioni nella sola Termoli sono 110 – afferma il presidente Massaro – e in Molise sono nel complesso più di mille. Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, associazioni religiose, associazioni culturali e tante altre. A tutte queste il Csv offre i propri servizi, gratuitamente.

Il Csv è nato nel 2015 dalla fusione di tre centri di servizi preesistenti (presenti a Campobasso, Isernia e Larino) e oggi è una struttura importante che favorisce il coordinamento e la collaborazioni con le istituzioni potenziando al contempo le realtà associative, sia quelle che intendono avviare la propria attività che quelle che già sono attive. Da ricordare come il Csv eroghi annualmente dei contributi (attraverso un bando) per le associazioni, una ‘manna’ per molte di loro. Nello stesso tempo le associazioni vengono aiutate a reperire le varie fonti di finanziamento che fanno al caso loro e, non ultimo, il Csv organizza corsi e seminari per migliorare la formazione del volontario.

I volontari, sono proprio loro sono l’anima delle tante associazioni disseminate sul territorio. In Molise sono 24mila, un numero che pone la nostra regione nella parte alta della ‘classifica’ italiana.

Ora che l’azienda sanitaria ha concesso al Centro di servizio due locali in comodato d’uso comprensivi di un ufficio e una sala riunioni, gli operatori del Csv potranno accogliere un maggior numero di utenti e di programmare ulteriori attività, rispetto a quelle che già organizza di consueto.

