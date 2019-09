In giro con droga e mazza da baseball, scoperto e denunciato

E’ stato scoperto dai poliziotti della Volante mentre aveva con sè droga e una mazza da baseball la sera stessa del blitz avvenuto lo scorso 19 settembre in via Quircio a Campobasso.

L’uomo, Z.V., un volto noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina e altrettanti di eroina. In passato è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Oltre al sequestro della droga, la Polizia ha denunciato l’uomo per il reato di porto d’armi ed oggetti atti ad offendere: gli agenti hanno trovato una mazza da baseball nascosta nell’auto che Z.V. guidava con la patente scaduta. L’uomo è stato dunque sanzionato ai sensi del Codice della Strada e l’auto sequestrata in quanto priva di assicurazione e revisione.

“Continua dunque in maniera incalzante anche l’attività di prevenzione e controllo da parte degli uomini della Questura volta principalmente alla repressione dei reati in materia di stupefacenti”, si legge in una nota.

Lo scorso 19 settembre, infatti, in via Quircio, gli operatori della Squadra Mobile hanno denunciato una donna già sottoposta ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. In quell’occasione alla nota pusher della città sono stati sequestrati 4 grammi di eroina e mille euro in contanti nonché un bilancino utilizzato per pesare la sostanza stupefacente.