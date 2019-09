Il Termoli 2016 va ko ad Agnone: vincono i Donkeys per 2-1

Prima sconfitta in campionato alla seconda giornata della Promozione molisana per il Termoli 2016 che nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, ha perso per 2-1 in casa dei Donkeys Agnone.

Per gli altomolisani a segno Mazzocco e Scampamorte, mentre per i giallorossi rete dell’attaccante Impicciatore. L’undici allenato da Paolo Di Lena resta quindi a un solo punto in classifica.

Nell’altro anticipo della seconda giornata di Promozione il Carovilli ha stracciato lo Spinete vincendo per 6-0.

Due anche gli anticipi di Eccellenza: Acli Cb&Campodipietra-Aurora Alto Casertano 3-0, Venafro-Roccasicura 0-1.