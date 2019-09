Il Termoli 2016 coglie la prima vittoria: 4-1 all’Atletico San Pietro in Valle

Prima vittoria in campionato per il Termoli 2016 che questo pomeriggio 21 settembre ha sconfitto per 4-1 l’Atletico San Pietro in Valle nel match disputato davanti al pubblico del campo sportivo della Polisportiva San Pietro e Paolo di via Biferno.

La gara è stata disputata sul sintetico del quartiere periferico termolese vista la concomitanza con la gara del Calcio Termoli 1920 che domani pomeriggio ospiterà al Cannarsa il Real Guglionesi per la terza giornata di Eccellenza molisana.

Ma a quanto pare il campo di via Biferno ha portato bene ai ragazzi di Di Lena che portano a casa i tre punti al termine di 90 minuti emozionanti- Due gol di Coppola, oltre alle reti di Pardi e Impicciatore per i giallorossi, mentre per gli ospiti è andato a segno Ororo. Il Termoli 2016 sale quindi a 4 punti nella classifica della Promozione molisana.

Negli altri incontri disputati oggi Carovilli-Biccari 2-1 e Ripalimosani-Trivento 4-1.

In Eccellenza invece si sono giocati quattro anticipi: Alliphae-Isernia 0-4, Baranello-Pietramontecorvino 4-1, Campobasso 1919-AcliCB&Campodipietra 1-4, Sesto Campano-Gambatesa 4-1.

foto dalla pagina Facebook del Termoli 2016