Il tecnico del Difesa Grande Marcello Corazzini a Valencia con la delegazione italiana

Il tecnico del Gruppo sportivo Difesa Grande Marcello Corazzini è stato scelto per la seconda volta come allenatore della delegazione italiana dei giocatori degli anni 2006/07. L’Italia affronterà il Valencia di pari età.

Corazzini inoltre sarà in Spagna tre giorni per studiare con i responsabili del Valencia la metodologia del club, sia per la parte teorica che pratica, svolta nella Ciutat Esportiva, quartier generale del Valencia dalla prima squadra al settore giovanile.

Per il tecnico termolese, in passato difensore e capitano del Termoli ma con esperienze in serie C e D, un importante riconoscimento per il proprio lavoro da tecnico. Al tempo stesso si tratta di una grande soddisfazione per la società del Difesa Grande, in un importante percorso di crescita sia per il club che per l’allenatore.