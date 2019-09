Il ‘salotto’ di Campobasso come una palestra a cielo aperto con la Giornata dello sport

Torna a Campobasso anche quest’anno, domenica 8 settembre, dalle ore 17.00 fino alle ore 21.00, lungo corso Vittorio Emanuele II, la Giornata di promozione dello Sport, una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport, inserita nel cartellone “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi”, ideato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.

“L’idea vincente della Giornata di promozione dello Sport – spiegano dal Municipio – è affidata alle associazioni e società sportive del territorio che ogni anno trasformano per un giorno il centro di Campobasso in una palestra a cielo aperto, dove ognuno può cimentarsi nella tante attività sportive proposte. Obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere i cittadini, soprattutto i più giovani, nella consapevolezza che lo sport può rappresentare per tutti un’opportunità per crescere, migliorando la qualità della vita di chi lo pratica.

Del resto, fa parte degli obietti dell’Amministrazione favorire occasioni per promuovere, tra la cittadinanza, corretti stili di vita tesi alla ricerca dello “star bene”, anche attraverso la promozione della cultura dello sport. Numerose le adesioni all’iniziativa giunte da decine di società e associazioni pronte a promuovere le proprie attività lungo il corso principale di Campobasso, allestendo, domenica pomeriggio, propri info point e postazioni tecniche dove sarà possibile provare direttamente le discipline proposte”.

In occasione di tale manifestazione, dalle ore 14 di domenica 8 settembre, sarà vietata la sosta in via de Attellis, piazza V. Emanuele (dalla chiesa della Libera all’incrocio di Viale Elena), via Verdone, via Romagnoli e piazza della Vittoria.