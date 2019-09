Il ricevimento giusto per ogni tipo di matrimonio: consigli pratici

Esistono tanti modi per celebrare le nozze. E, ad ognuno, corrisponde un ricevimento specifico a cui è bene attenersi per non commettere errori e per dare coerenza ad uno dei giorni più importanti della propria vita. Tuttavia, non sempre è facile capire come muoversi al meglio. Ecco, quindi, tutti i suggerimenti utili per puntare all’eccellenza.

Cerimonia tradizionale

Le coppie che optano per una cerimonia tradizionale devono proporre un banchetto di tipo classico. Di solito, si inizia con un aperitivo di benvenuto, che prevede un buffet salato in cui gli invitati si servono autonomamente, fatta eccezione per le bevande. In questo modo gli sposi hanno un po’ di tempo per fare le foto di rito e per sistemarsi in vista del ricevimento. Una volta a tavola, invece, devono essere serviti due primi ed un secondo con contorno. Per finire il tutto il bellezza, non può mancare la torna nuziale e tanta frutta di stagione. Tra una portata l’altra si consiglia di intrattenere gli ospiti con delle pause ballo, scandite da una band dal vivo o da un DJ.

Nozze in spiaggia

In caso di matrimonio estivo è possibile pensare di organizzare la cerimonia nuziale sulla spiaggia. Per evitare di commettere passi falsi è bene mantenere come cornice del banchetto il mare. Le coppie che decidono di sposarsi il pomeriggio possono puntare ad un ricevimento meno impegnativo, in modo da avere più tempo per le danze e per il taglio della torta. Ma come fare? L’importante è scegliere il catering matrimonio giusto e ridurre il numero delle portate.

Celebrazioni en plein air

Scegliere di sposarsi all’aperto è sempre un’ottima idea in primavera e in estate. In questi casi, però, il ricevimento non può essere organizzato al chiuso, in un ristorante o in una villa, ma deve essere anch’esso en plein air. La cosa migliore, quindi, è allestire il banchetto nello stesso luogo in cui si pronuncia il fatidico sì. L’importante è creare delle zone d’ombra, in cui gli ospiti possano mangiare con tranquillità e ripararsi dai raggi del sole. Il servizio, le portate e la mise en place vanno scelte in base al tema ed allo stile del matrimonio, che può essere elegante o rustico. La location selezionata è country? Allora, è meglio propendere per un buffet ed evitare di assegnare i posti ai tavoli, poiché tutto deve risultare non troppo formale.

Matrimonio intimo

Gli sposi che preferiscono una cerimonia riservata non possono che propendere per un ricevimento raccolto. La soluzione migliore in questi casi è quella di unire amici e parenti in una tavola unica. In questo caso è importante curare i dettagli: piatti di porcellana, bicchieri in cristallo, candele e delicate composizioni floreali. Anche l’intrattenimento musicale deve essere adeguato: una band dal vivo al posto del tradizionale DJ.

Alternative wedding

Le coppie più eccentriche possono scegliere di sposarsi in maniera alternativa. Anche in questo caso, però, il banchetto deve essere in linea con il rito nuziale scelto. Una cerimonia celtica, ad esempio, richiede un ricevimento tra i boschi. Chi non ha problemi di budget può pensare anche di organizzare tutto in un paese lontano, proponendo un pranzo o una cena di nozze nel pieno rispetto delle usanze del luogo scelto. Le possibilità sono davvero infinite: Formentera, Santo Domingo, Mykonos e così via.