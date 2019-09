Marco D’Angelo torna a dipingere a Tremiti durante la traversata marittima. Nella prima esperienza veniva raffigurato uno scorcio di San Nicola, questa volta invece è toccato a San Domino.

“Il dipinto è stato iniziato sulla nave Temiti jet con i primi tratti di matita e terminato con la firma posta sulla scogliera sotto il faro. Il soggetto del quadro è il faro di San Domino che possiede una storia legata a Gheddafi”, afferma D’Angelo.

Il quadro è stato dipinto in parte sulla nave, in parte sugli scogli e in parte in un noto locale dell’isola. L’autore l’ha intitolato “Il Masaai a San Domino” ed è stato donato al capitano del Tremiti jet, della Navigazione Libera del Golfo, Paolo Venanzio e al suo equipaggio. Un piccolo presente per ringraziarli del loro lavoro svolto nel nostro mare.