Il Love & Peace riparte di slancio a Ripalimosani. Vince il dj campobassano Aperkat

Si chiama Antonello Vespoli, in arte Aperkat, 24 anni, campobassano. E’ il vincitore del primo dj contest nazionale del Love & Peace Festival, evento made in Ripalimosani alla XX edizione.

Aperkat ha proposto un equilibrato alternarsi di suoni e brani votati per lo più alla black music, che denotano una discreta cultura di base di vari generi. Ha prevalso su altri tre ‘maghi della consolle’ nella finale del Festival, ieri sera a Ripa nel giardino del vecchio convento. A consegnargli l’assegno da 500 euro un musicista e personaggio molto noto della musica italiana: Bunna degli Africa Unite, nell’occasione presidente di giuria.

Sono state due serate piuttosto interessanti al Love & Peace. La passione per la musica da parte di giovani e musicofili della vecchia guardia si è mescolata con la voglia di incontrarsi al chiaro di luna nel ricordo di Giovanni Pece, fondatore del Festival. Pubblico numeroso che ha prtecipato attivamente alla competizione, votando per il dj preferito.

Sommato il giudizio della gente con quello della giuria composta dal già citato Bunna, da Letizia Bognagni, Charles Papa, Umberto Chianese, Nicola Giannantonio e Maurizio Oriunno è venuto fuori il responso: Aperkat ha superato di appena un punto la convincente Maria Rosari Cretì in arte Roxy, dj salentina, autrice di una buona performance dedicata a sonorità elettroniche di sua composizione. Più aperta alle novità, la ragazza salentina ha sorpreso favorevolmente per la capacità di modificare il sound senza uscire dal terreno della musica elettronica.

Per Antonello Vespoli, dunque, una preziosa vittoria di misura. Da beatmaker nel 2015 il campobassano ha pubblicato il suo primo beat-tape “Canti di Sirene”. Oggi propone un progetto chill hop insieme a Skerna, MC campobassano classe ’90. Con lui l’anno scorso ha pubblicato il primo disco dal titolo “Audizioni per un gatto nero” per l’etichetta romana RedGoldGreen Label, seguito nel 2019 dalla pubblicazione del video di “Illuminè”, primo singolo del nuovo lavoro.

Per Aperkat, inoltre, la partecipazione negli studi de “La Repubblica” durante il programma “Web Notte” di Ernesto Assante. Parlando di sé,dice: “Da dj propongo molte sfumature della black music, l’hip hop per me è un punto di partenza che però mi porta a esplorare nuove frontiere sonore. Ho capito che il dj non è quello che sta lì a prendersi gli applausi, ma quello che grazie alla ricerca e al famigerato diggin’ propone al pubblico musica nascosta”.

Soddisfazione da parte degli organizzatori, in primis Michele Tudino, per la riuscita del Festival che rimette in piedi nuove ambizioni dopo uno stop di due anni. Fondamentale la coesione tra Pachamama Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale Antenna Molise, Sofian Consulenza e Progettazione, Comune di Ripalimosani, Nuova Pro Loco Ripalimosani, Tm Eventi e Associazione ‘Francesco Longano’. Per il Love & Peace un punto di (ri)partenza.