Occasioni per l’acquisto di immobili in Molise. Il Demanio ha difatti pubblicato un avviso di vendita per 49 lotti di cui ben 39 sono in Molise e i restanti in Abruzzo.

Si tratta di immobili di proprietà dello Stato che sono ad uso residenziale e non residenziale e che il Demanio ha deciso di vendere perché non utilizzati. Da rilevare come l’asta (di questo si tratta) parta da basi ben al di sotto dei valori di mercato basandosi invece su quelli catastali.

I 39 lotti in vendita in Molise sono di vario tipo: terreni, appartamenti, vani deposito, interi immobili che constano di più unità immobiliari.

Il tempo per proporre un’offerta è già iniziato e scadrà il 19 ottobre. Si tratta di un’asta senza possibilità di rilancio e dunque, fatta la propria offerta, bisognerà sperare che nessun altro ne faccia una migliore. Sul sito internet del demanio è specificato come fare domanda, con i moduli e le autocertificazioni da allegare.

Ma vediamoli questi lotti in vendita a prezzi ribassati. In alcuni casi si tratta di immobili che necessitano di un intervento di ristrutturazione ma in altri si tratta di terreni o strutture in buono stato.

18 sono nel territorio della provincia di Isernia mentre 21 sono in quello di Campobasso. Si possono trovare terreni ad uso agricolo, appartamenti, locali ad uso magazzino o deposito ed altro ancora. In periferia come in centro. Sul sito è possibile vedere una foto oltre alle caratteristiche e alle metrature.

Occasioni a Campobasso, Termoli, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano, Toro, Ferrazzano, Baranello, Ripalimosani, San Felice del Molise, Tavenna, Sepino, Roccavivara, Colli al Volturno, Cerro al Volturno, Civitanova del Sannio, Macchia d’Isernia e Venafro.

Per chi avesse necessità di acquistare un terreno agricolo, ad esempio, diverse sono le possibilità tra Guglionesi, Baranello oppure, nella provincia pentra, a Macchia d’Isernia (a partire in alcuni casi da soli 317 euro) e a Civitanova del Sannio (dove, tanto per citarne uno, un terreno di 400 mq parte da un prezzo di 664 euro). A Termoli, in località Marinelle, è in vendita un terreno pianeggiante di 14.750 metri quadrati: base d’asta 34.650 euro. A Venafro c’è la possibilità di aggiudicarsi un manufatto (ristrutturato alla fine degli anni ’60 per farne un appartamento) di 124 metri quadrati per 12mila euro. Diverse occasioni d’acquisto anche nel capoluogo, dove oltre ad alcuni vani deposito c’è un’unità residenziale in via Conte Verde, di 133 metri quadrati, che parte dalla base d’asta di 68.500 euro.

Insomma, c’è da dare un’occhiata al sito per valutare le varie offerte. La domanda come detto potrà essere inoltrata fino al 19 settembre. Il 21 ottobre la commissione di gara aprirà la gara. Per ogni informazione visitare il sito.