Il declino e il degrado della vecchia Fornace. Rifiuti speciali che avvelenano l’ambiente e nessun colpevole

E’ stata la prima industria di Termoli, all’avanguardia già negli anni ’20 ma fallita nel 1998. Sono passati 21 anni, e per la vecchia fornace, che ha un valore storico e architettonico, non resta che degrado. I furbetti continuano a utilizzandola come discarica. Ma non solo comune spazzatura, che ritorna prepotente malgrado le bonifiche del passato, non solo materassi e ingombranti.

Anche e soprattutto cemento, mattonelle abbandonate, pezzi di muro. Sacchi pieni di laterizi che dovrebbero essere classificati secondo i codici europei come scarti da demolizione, quindi rifiuti speciali, e che invece sono gettati nel piazzale.

L’assenza di controlli e l’isolamento rispetto alla strada rendono facile avvelenare la natura e baypassare le regole per uno smaltimento corretto.

Il vecchio capannone lungo la Statale 483, la strada che collega Termoli a San Giacomo degli schiavoni, in tempi recenti, è stato usato anche come stoccaggio di droga. Più difficile, evidentemente, scoprire i colpevoli dei reati contro l’ambiente.