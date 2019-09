Il Corso Nazionale di Termoli da stamane (30 settembre) non ha più le statue di Carlo Cappella nè quella di Benito Jacovitti.

Le statue, danneggiate in due episodi di vandalismo, come anticipato sono state transennate da giorni e oggi sono state rimosse dal Comune per essere trasportate in provincia di Bari, dove verranno restaurate.

La ditta che si occuperà della loro riparazione è difatti la Fonderia Artistica Magnifico Michele di Valenzano, la stessa che ha realizzato le opere.