Meteo ancora buono fino a mercoledì, poi aria fredda

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

NUOVA FASE METEO CON OTTOBRE, ECCO L’ARIA FREDDA: l’attuale assetto delle figure bariche su scala europea non favorisce l’arrivo di perturbazioni importanti sull’Italia che resta in bilico tra l’alta pressione e deboli infiltrazioni umide atlantiche. Detta fase si manterrà anche per l’inizio della nuova settimana (lunedì) ma poi, da domani, qualcosa inizierà a cambiare. Un possente anticiclone andrà a collocarsi sulla Groenlandia, correnti fredde di matrice polare si metteranno in marcia verso l’Europa centro settentrionale alimentando una profonda depressione sulla Scandinavia. Il clima su Inghilterra, Scandinavia e poi anche su Francia e Germania cambierà drasticamente assumendo connotati persino invernali. Alle nostre latitudini l’evoluzione è ancora oggetto di analisi ma quando l’aria fredda raggiungerà la Francia (lunedì) si formerà una perturbazione piuttosto intensa che dovrebbe poi transitare sull’Italia tra martedì e mercoledì.

METEO OGGI: poche variazioni rispetto al weekend con tempo nel complesso stabile sull’Italia anche se con annuvolamenti lungo l’area tirrenica e su buona parte del Nord. Le temperature si manterranno molto miti, sopra media con punte fino a 26-28°C o persino localmente superiori su alcune zone del Sud come la Puglia e la Sicilia.

PREVISIONI PROSSIMI GIORNI IN MOLISE:

Meteo lunedì: su buona parte del territorio regionale prevalenza di cielo poco nuvoloso. Vento debole. Temperature senza variazioni di rilievo con punte di 24-26 gradi nelle zone interne collinari e fino a 27-28 sulle pianure interne.

Meteo martedì: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, progressivo aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dai rilievi più occidentali e quelli di confine del Matese e delle Mainarde. Altrove ancora tempo buono. Vento in generalizzato rinforzo da sud-ovest. Temperature in lieve diminuzione.

Meteo mercoledì: poco nuvoloso sulla provincia di Campobasso, nubi in deciso aumento sulla provincia di Isernia. Nel pomeriggio nubi più compatte su alto Molise e ovest Molise in spostamento verso il resto della regione. In nottata, attese precipitazioni. Venti sostenuti da sud-ovest. Temperature in calo.