I tifosi della Vastese disertano il Romagnoli: “Troppe restrizioni per la gara col Campobasso”

Nessun ultras della ‘Curva Sud Vasto’ seguirà domani – 22 settembre – al Romagnoli la sfida contro il Campobasso calcio valida per la quarta giornata del campionato di serie D. Cento biglietti erano stati messi a disposizione per la tifoseria abruzzese che, alla fine, ha deciso di disertare gli spalti dello stadio del capoluogo.

I motivi sono stati spiegati dal direttivo ‘Curva Sud Vasto’ in una nota pubblicata sui social: “Anche in questa stagione purtroppo, siamo vittime di restrizioni, limitazioni, biglietti nominali. Non è possibile. Trasferta di Campobasso aperta a sole 100 persone, con biglietto nominale al seguito.

Come nelle annate precedenti ci troviamo costretti ad essere assenti in questa delicata sfida. La Curva Sud Vasto non sarà presente.

Eravamo pronti, eravamo già organizzati con mezzi privati ducati e pulmini vari. Abbiamo dovuto disdire tutto in 48 ore prima del match.

Ci dispiace, ma abbiamo una coerenza e dei valori che portiamo avanti dai tempi della tessera del tifoso. No compromessi, o tutti i nessuno.

Perchè la metà di noi dovrebbe restare a casa??? Perchè? Per quale assurdo motivo ? Siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli e non lasciamo indietro nessuno. Anche se fossero state solo 10 persone, il ragionamento sarebbe stato lo stesso.

La nostra passione, il nostro vivere ultras non accetterà mai determinate privazioni gratuite della libertà. Con la testa e con il cuore saremo tutti su quei gradoni…ma fisicamente purtroppo no. Ora e sempre trasferte libere. Il calcio senza ultras è nulla”.

L’assenza dei tifosi della Vastese toglierà sicuremente quel pizzico di pathos in più alla gara.