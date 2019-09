Guasto riparato, torna l’acqua dopo una giornata di grossi disagi

È stata una giornata di grossi disagi a Petacciato e Montenero di Bisaccia dove da ieri pomeriggio l’acqua è stata nuovamente tolta per decisione di Molise acque a causa di una nuovo guasto all’impianto di sollevamento di Guglionesi.

Per fortuna la rottura è stata riparata nelle scorse ore ed è probabile che la situazione torni alla normalità nel giro di poco tempo. Intanto da Petacciato il sindaco Roberto Di Pardo ha fornito un aggiornamento alla popolazione.

“Preme innanzitutto scusarmi con tutti per il grave disagio, pur non essendo lo stesso imputabile al Comune. Da un’oretta circa si sono create le condizioni per poter tornare ad erogare l’acqua in maniera normale. Purtroppo le condutture sono vuote e questo richiederà un po’ di tempo per il ritorno alla normalità.

Abbiamo chiesto alla Molise acque di erogarci più litri per evitare la chiusura notturna in modo che domattina, già dalle prime ore, si possa raggiungere tutte le utenze. Inutile ribadire l’uso dell’acqua solo per fini domestici. Grazie per la comprensione”.