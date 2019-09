Momenti di paura questa mattina 19 settembre attorno alle 7 sulla provinciale che collega Guglionesi a Termoli a causa di un incidente che ha coinvolto un autobus della Sati che trasporta i ragazzi delle scuole superiori.

Il mezzo pesante ha infatti sbandato a causa di un grosso ramo che occupava gran parte della sede stradale e che ostruiva il passaggio dell’autobus. Nel frenare bruscamente il pullman ha sbandato verso destra finendo in una profonda cunetta sul lato della strada, poco dopo il cimitero di Guglionesi.

Per fortuna la manovra non ha provocato feriti, né grossi danni, anche se tanto è stato lo spavento per le decine di studenti che stavano per recarsi a scuola.

Tuttavia il mezzo è rimasto incastrato nella cunetta e non è stato possibile farlo ripartire immediatamente. Necessario quindi l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere dalla sede stradale il grosso ramo, mentre un nuovo autobus è stato fatto arrivare in pochi minuti per proseguire la corsa e condurre i ragazzi a scuola.

Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri della caserma di Guglionesi. Il traffico è rimasto bloccato per qualche decina di minuti, provocando quindi ritardi anche alle tante persone che percorrono quell’arteria per andare al lavoro.

Nelle stesse ore inoltre si è verificato un piccolo incidente anche a Palata, sempre con un autobus di trasporto studenti protagonista. Il mezzo pesante avrebbe urtato un’auto senza particolari conseguenze.