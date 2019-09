Gloria Marinelli orgoglio molisano

Per arrivare nella serie A femminile ed essere convocata in nazionale non ci vuole la fortuna per vincere alle AllVideoSlots ma tanto impegno, sacrificio ed ovviamente anche puro talento. Gloria Marinelli, classe 1998, è l’orgoglio di Agnone e di tutto il Molise. La giocatrice di calcio è attaccante dell’Inter ed anche della nazionale azzurra maggiore di cui ha ricevuto la prima convocazione lo scorso agosto dopo una lunga trafila nelle rappresentative “under”.

Il 14 settembre scorso ha invece debuttato nella serie A femminile italiana contro il Verona senza però trovare il gol. Una sorta di eccezione che conferma la regola visto che lo scorso anno Gloria con l’Inter Milano (dicitura della squadra prima che il club nel corso degli scorsi mesi diventasse la squadra ufficiale femminile nerazzurra) in Serie B nell’ultima stagione ne ha messi a segno ben 26. Gloria comunque ha subito recuperato visto che la settimana successiva ha segnato su rigore il gol decisivo per la vittoria contro le Empoli ladies in trasferta.

Parlando di come ha iniziato a giocare a calcio, Gloria Marinelli ha dichiarato di aver iniziato per le strade di Agnone con i maschi poi a 14 anni un’allenatrice l’ha convinta a cominciare a giocare in una squadra femminile. Durante il provino ha messo a segno una doppietta e dal quel momento il calcio è diventata la sua vita. Da quegli inizi, la sua carriera ha poi preso un grande slancio ed ha portato la ragazza a vestire le maglie del Grifo Perugia per ben 4 anni e del Chieti per una stagione. Infine il grande salto nel calcio femminile di primissimo livello con l’approdo all’Inter Milano ed ora la doppia felicità per il debutto in Serie A e la convocazione in nazionale.

Il momento entusiasmante della carriera di Gloria Marinelli va dunque di pari passo con l’accresciuto interesse per il calcio femminile in Italia dopo i Mondiali della scorsa estate. Partite seguitissime in TV e tante bambine che hanno deciso di accostarsi a vivai e scuole calcio per seguire le orme di Sara Gama e le sue compagne. Ovviamente per creare un movimento forte, oltre a dover oliare al meglio tutti i meccanismi organizzativi, la nazionale azzurra deve continuare a fare bene. Il prossimo obiettivo sono dunque gli Europei dove tutti i molisani sperano che Gloria Marinelli possa diventare protagonista sia nel corso delle qualificazioni che nella parte conclusiva della competizione.

E ci sono anche proposte interessanti per far aumentare l’interesse nei confronti del calcio femminile. La bravissima CT azzurra Milena Bertolini (che ha un patentino tecnico con cui potrebbe allenare anche in Serie A maschile) ad esempio ha proposto che i big match del campionato femminile vengano giocati nel corso della pausa per le nazionali degli uomini e magari far giocare il derby di Milano a San Siro, lo stadio che viene definito a ragione la Scala del calcio. Per Gloria Marinelli giocare la stracittadina nellìimpianto più bello d’Italia sarebbe davvero un’altra grande gioia e se non sarà per quest’anno, magari accadrà la prossima stagione. Gloria ha solo 21 anni e davvero ha davanti a sé una lunga carriera che ci auguriamo possa essere ricca di più successi possibili.