Domenica 29 Settembre si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca istituita nel 2018 dall’ASI (Registro Auto-Moto storico italiano) e il Classic Car Club Molise con sede in Campobasso, unico club della nostraregione federato Asi, aderirà a questa iniziativa insieme ad ad altre associazioni sparse sul territorio nazionale.

Per l’occasione un nutrito gruppo di auto d’epoca del Classic Car Club provenienti anche da fuori regione si radunerà e, partendo da Campobasso, si recherà in Alto Molise, in particolare a Capracotta e San Pietro Avellana dove la popolazione e i rispettivi Sindaci accoglieranno gli appassionati di auto e moto d’epoca.

Guidati dall’Associazione Borghi della Lettura e Eremiamo, i membri del club saranno accompagnati nella visita dei centri storici alla scoperta delle bellezze del luogo.

Come sempre per il Classic Car Club Molise sarà occasione per coniugare la passione per le auto d’epoca con la cultura dei luoghi della nostra regione e con la promozione turistica del territorio molisano che tanto offre e tanto merita.

Appuntamento quindi per il 29 settembre sulle nostre strade molisane per celebrare la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, con partenza da Campobasso in direzione Capracotta e San Pietro Avellana.