Giornata europee delle lingue, studenti impegnati nel “rally linguistico”

Studenti di Campobasso impegnati nel “rally linguistico” questa mattina – 26 settembre – a Campobasso, che ha ospitato il primo evento di “Parleuropa Molise 2019”. Giochi e quiz per conoscere la diversità delle lingue e delle culture che caratterizzano l’Unione europea, caratterizzata da oltre 200 lingue indigene. Il tedesco è la lingua madre più parlata in Europa (18%), seguito da inglese e italiano (entrambi 13%) e francese (12%).

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della Giornata Europea delle Lingue, è stata organizzata dal Centro Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso, punto informativo regionale sulle opportunità offerte dall’Ue, in partenariato con l’Ufficio scolastico regionale del Molise e con le scuole coinvolte, con il patrocinio delle città di Campobasso e di quella di Termoli.

In piazza Vittorio Emanuele gli studenti del Liceo G.M. Galanti e quelli degli istituti comprensivi del capoluogo.

Presente all’evento anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale rimarcando l’importanza di una manifestazione come questa condivisa simultaneamente in ben 47 stati europei.

“La parola è il mezzo di comunicazione più immediato ed efficace, sia in forma scritta che orale, – ha dichiarato agli studenti Gravina – ma per farsi conoscere e per a nostra volta conoscere gli altri, non basta più semplicemente parlare utilizzando il proprio idioma, è necessario entrare in relazione con loro superando quelle barriere linguistiche che sono state troppo spesso causa di isolamento per intere popolazioni e comunità.

La Giornata Europea delle Lingue rappresenta non tanto un evento celebrativo, ma un promemoria per le nuove generazioni e per noi che siamo chiamati come amministratori e docenti a prendercene cura, per sviluppare progetti di sviluppo interculturale che possano portare ad una più estesa e condivisa consapevolezza sociale sul senso dell’essere non solo italiani, inglesi, francesi, ma su cosa possa significare sentirsi europei.

Nello spirito stesso di questa giornata che vuole idealmente collegare e coniugare in un’unica dimensione temporale le diversità linguistiche che pure sono una ricchezza per la nostra Europa in termini di visione culturale complessiva, – ha continuato Gravina – va incoraggiato l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita, dentro e fuori la scuola. Il plurilinguismo, infatti, va coltivato a qualunque età perché è decisivo per un arricchimento culturale continuo. Più conosciamo gli altri nel loro modo di esprimersi e più siamo vicini a capirli e a farci capire per quello che siamo veramente. Parlarsi e capirsi sono le due azioni che portano nella vita di ogni persona, a qualunque età, nuove scoperte e possibilità”.