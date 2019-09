Gioco d’azzardo online: gli italiani preferiscono slot e gioco live

Anche il mercato di slot machine e casinò online è soggetto a mode e cambiamenti di stile. Lo confermano i dati Agimeg pubblicati qualche giorno fa. Secondo le stime sono i casino online aams a trainare il settore, mentre tornei di poker e poker cash hanno perso interesse agli occhi dei giocatori. La situazione era diametralmente opposta fino a qualche anno fa, quando era il poker a generare un maggiore introito per gli operatori online.

Nell’agosto 2019 il mercato del gambling online, che comprende giochi di casinò (slot machine online, video poker online, roulette, blackjack e casino live) e le poker rooms ha stabilito un dato record, registrando una spesa complessiva di 77 milioni di euro (in crescita del 15,1% rispetto allo stesso periodo del 2018). Un segnale molto chiaro, che dimostra come sempre più italiani preferiscano giocare d’azzardo online rispetto alle sale da gioco tradizionali. In questo scenario i casinò online hanno registrato una spesa di 67,1 milioni di euro, in aumento del 18,8% rispetto al 2018. Allo stesso tempo il poker a torneo e il poker cash sono in calo rispettivamente del -4,9% e del -4,5%. Si stima che nel 2019 il settore sia in crescita del 12,9%, con una spesa complessiva di quasi 630 milioni di euro.

Quali sono allora i fattori che attirano i giocatori d’azzardo verso i giochi di casino online rispetto al poker a torneo e il poker cash? Secondo gli esperti le ragioni sono molteplici. Alcune sono di ordine tecnico ed altre legate alla cultura del gioco. Qualche tempo fa infatti il poker aveva raggiunto un momento di grande trazione mediatica, riscuotendo un grande interesse nella sua versione Texas Hold’em. Il momentum di questo tipo di poker è ormai finito, facendo rilevare quindi dei dati negativi anche nelle poker rooms online.

Al contrario, giochi di casino come slot machine, casino live, video slot, roulette e blackjack hanno continuato ad evolversi dal punto di vista tecnico e sono ora disponibili in alta qualità anche per smartphone e tablet. I giochi sono sempre più complessi e sofisticati e accessibili in qualsiasi momento. Sembrano questi gli ingredienti vincenti di giochi che generano degli introiti molto alti per gli operatori di casinò online.

Le tendenze per il futuro sembrano essere molto chiare. Per quanto riguarda il mondo dei giochi online, i giocatori italiani sono sempre più interessati a slot machine, video-slot con jackpot e giochi di casino live (giochi dove ci si confronta con un vero croupier in tempo reale), lasciando da parte il resto dell’offerta e specialmente le poker rooms. Come si è visto nei numeri riportati sopra, quello dei casinò online è un settore in continua crescita, con un fatturato in continuo aumento. L’unica incognita in questo settore è l’entrata in vigore del Decreto Dignità, che non permette alcun tipo di pubblicità del gioco d’azzardo sui media italiani e che potrebbe diminuirne la crescita negli anni a venire.