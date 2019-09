Il cancello è rimasto aperto, e due cani che giravano in zona sono entrati nel cortile, hanno scovato una cucciolata di gattini norvegesi nati da poco e ne hanno divorati due. “Uno è stato decapitato, l’altro dilaniato a morte” racconta la padrona, scossa per quanto accaduto ma determinata a presentare una denuncia ai carabinieri di Guglionesi.

“Non ce l’ho con i cani, nel modo più assoluto. Gli animali hanno i loro istinti e possono comportarsi così, ma in fondo sono sempre innocenti. Ce l’ho con il padrone, con colui che ha permesso che i suoi animali, benché aggressivi, se ne andassero in giro indisturbati invece di tenerli in sicurezza”.

Non c’è alcun dubbio infatti che i due animali entrati nella proprietà privata attraverso il cancello che la famiglia aveva lasciato aperto contando di rientrare in fretta, per evitare di dover scendere sotto la pioggia battente di questa mattina – 3 settembre – siano cani con padrone. “Avevano entrambi il collare di metallo ad anelli – aggiunge la donna – e comunque non è la prima volta che li vediamo gironzolare qua attorno. So con certezza che non sono randagi, ma hanno un padrone”.

Testimoni dell’accaduto sono due vicini di casa, sopraggiunti con due vanghe da giardino dall’abitazione limitrofa richiamati dal forte abbaiare e dal trambusto. Hanno cercato di allontanare i due cani, un pastore tedesco e un cane da caccia bianco e marrone, riuscendoci dopo un bel po’ di tentativi. “Il setter o bracco che sia è andato via subito, per l’altro che si è spaventato è stato necessario un po’ più di tempo. Poi hanno chiamato mio marito, che è arrivato immediatamente. Quando anche io sono rientrata a casa ho scoperto con molto dolore che due gattini dell’ultima cucciolata erano stati uccisi”.

Il problema – è abbastanza ovvio ma vale la pena ricordarlo a beneficio di chi ora potrebbe volersela prendere con i cani – non è l’aggressività dei cani, ma il lassismo e la noncuranza del padrone, che non li ha tenuti in sicurezza, favorendo un pericolo per l’incolumità pubblica. “Nel mio giardino vengono spesso a giocare coi gattini alcuni bambini. Se ci fossero stati loro in quel momento?”.

Ed è anche per questo che la signora ha deciso di raccontare questa vicenda e di presentare denuncia, sperando magari in un ravvedimento del proprietario dei cani e in una sua maggiore attenzione agli altri d’ora in avanti. Dietro episodi che qualcuno potrebbe classificare come “banali” ci sono infatti problemi concreti di sicurezza.