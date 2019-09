Una grossa fuga di gas si sta verificando in questi minuti in via America a Termoli. L’allarme è scattato questo pomeriggio, venerdì 20 settembre, quando alcuni residenti hanno sentito una puzza anomala provenire dalle tubature. Decine di persone sono scese in strada, impaurite e preoccupate dalla possibilità che la fuga di gas potesse avere ripercussioni più gravi sugli stabili che compongono il condominio.

Immediata la chiamata al 115 che ha messo in moto le squadre del distaccamento di Pantano Basso dei Vigili del Fuoco che, dopo aver avvertito i cittadini di quanto accaduto, si sono messi all’opera per individuare il punto di origine della perdita. Mentre i caschi rossi stanno lavorando, sono diverse le persone che si sono riunite sotto i palazzi per osservare le operazioni di messa in sicurezza della perdita e per sentirsi più tranquilli.

Dopo aver intercettato l’origine della perdita, che sembra essere stata localizzata in un tubo che serve il condominio, i Vigili del Fuoco di Termoli stanno lavorando senza sosta per riparare la rottura in modo definitivo e nel minor tempo possibile, così da mettere in sicurezza i condomini. Le operazioni si stanno svolgendo in questi minuti: si tratta di un intervento abbastanza complesso a causa della grandezza dei palazzi che il 115 sta affrontando con enorme professionalità e celerità. Nel frattempo è stata interrotta l’erogazione del gas che sarà ripristinata non appena l’intervento verrà concluso.