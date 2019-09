Francesca De Sanctis stupisce ancora, migliora il suo primato di 20 anni fa sui 3mila metri

Francesca De Sanctis ha colpito ancora. L’atleta termolese ha realizzato il suo primato personale sui 3mila metri ieri 15 settembre a Molfetta, migliorando il record che aveva stabilito nel 1999, quindi addirittura 20 anni fa.

“Correva l’anno 1999, il 26 settembre a Clusone si svolgevano i campionati italiani allieve e portai a casa una medaglia di bronzo e un 10.19.63 – ha scritto la campionessa termolese su Facebook –. Oggi, dopo 20 anni, a Molfetta porto a casa un personale di 10.18.41”.

Da parte sua un ringraziamento sentito al suo attuale allenatore che le ha consentito di arrivare a un primato incredibile considerando gli anni trascorsi.

“Sono tornata come quando avevo 17 anni, come si può non ringraziare un allenatore come Michele Cuoco (foto sopra), come si fa a non dire che sei un Allenatore con la A maiuscola, uno di quelli che da dietro le quinte sa il fatto suo, che non ha bisogno di esporsi, di pubblicità, perché in fondo tu ci metti anima e cuore per ognuno di noi, che non ha bisogno di raduni per allenare ognuno di noi, che non ha bisogno di portarci al limite per farci fare un risultato, che prima di considerarci atleti ci consideri persone e non macchine perché semplicemente sei Michele Cuoco”.