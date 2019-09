Fondazione Giovanni Paolo II, il nuovo direttore si insedia e incontra Toma

Si è insediato oggi – 9 settembre – il nuovo direttore generale della Fondazione Giovanni Paolo II, Celeste Condorelli, nominata dal consiglio di amministrazione lo scorso 26 luglio, dopo le dimissioni di Mario Zappia.

Una delle prime tappe del manager nata a Napoli ed ex amministratore delegato della Clinica Mediterranea S.p.A., la più grande struttura privata accreditata per acuti in Campania, è stata la Regione Molise dove ha incontrato il governatore Donato Toma.

Ad accompagnare la Condorelli, il presidente della stessa Fondazione, Maurizio Guizzardi.

Al manager, che ha inteso recarsi in Regione per un saluto istituzionale, il presidente Toma ha formulato gli auguri per un proficuo lavoro.