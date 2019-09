Fiat Chrysler Automotive ha annunciato di voler investire 800 milioni di euro nel Polo di Torino, del quale fanno parte Grugliasco e Mirafiori, per la produzione delle nuove GranTurismo e GranCabrio, primi modelli elettrici di Maserati. In ambito sindacale la notizia è stata accolta benissimo, e Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, sottolinea in una nota stampa il clima di fiducia “dopo la comunicazione di Fca riguardo la partenza degli investimenti in tutti gli stabilimenti italiani per la produzione di nuovi modelli auto, nonostante le gravi difficoltà e incertezze che il settore auto sta attraversando. Fca – aggiunge Palombella – ha voluto confermare e avviare un importante piano di investimenti di oltre 5 miliardi di euro nel periodo 2019-2021”.

Fra le fabbriche coinvolte dai nuovi investimenti, sulla scorta di quanto anticipato tempo fa dall’amministratore Mike Manley, c’è anche lo stabilimento metalmeccanico di Rivolta del Re. “Il crono programma prospettato dall’azienda – continua il leader Uilm – ci farà avvicinare alla piena occupazione in tutti gli stabilimenti italiani, andando anche a rilanciare quei siti produttivi che hanno più difficoltà e che fanno maggiormente ricorso agli ammortizzatori sociali”.

“Inoltre sappiamo – aggiunge il numero uno di Uilm – che un nuovo motore è destinato allo stabilimento di Pratola Serra, che risulta provvidenziale per la sua salvaguardia. Inoltre ci attendiamo ricadute positive per il sito industriale di Termoli per la produzione di motori”. Si tratta del fly fire, motore ibrido e avanguardistico della gamma Fiat che dovrebbe essere prodotto, oltre che in Polonia dove le linee sono state avviate da un pezzo, proprio a Rivolta del Re.

La speranza è diffusa, soprattutto dopo i timori espressi negli ultimi giorni da Fiom Cgil, che è decisamente più cauta anche oggi: “Non ci sembra ci siano sostanziali novità all’orizzonte, siamo alla ripetizione di ciò che era stato dichiarato in precedenza. Per quanto riguarda i modelli da destinare a Torino c’e’ una affermazione d’intenti, su un comunicato aziendale, riferiti a riedizioni di modelli già esistenti e prodotti in altri stabilimenti”, la dichiarazione all’Ansa di Edi Lazzi, segretario torinese Fiom.

Palombelli è invece ottimista: “Questo piano può rappresentare una svolta per l’intero settore dell’auto in Italia che guarda verso un futuro ecosostenibile”.