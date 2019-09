Fermato durante controllo, in cucina aveva 10 grammi di eroina: 43enne denunciato

Un 43enne di Campomarino è stato denunciato per detenzione e spaccio di droga. L’uomo, incensurato e “insospettabile”, aveva in casa 10 grammi di eroina, scoperta durante un controllo dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso, in collaborazione con i militari della stazione di Campomarino.

Questa mattina l’operazione, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati concernenti gli stupefacenti. I carabinieri del Comando Provinciale, dopo aver controllato l’uomo alla guida della sua autovettura e avendo lo stesso palesato un evidente stato di agitazione apparentemente non giustificato, hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, nel centro storico di Campomarino.

Durante la perquisizione sono stati trovati sul tavolo della cucina, racchiusi con del cellophane, 3 pezzi di sostanza solida di colore marrone risultata al narcotest essere eroina, del peso complessivo di 10 grammi. Oltre a questo un bilancino elettronico di precisione con tracce residuali di droga.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Larino, mentre la sostanza stupefacente sarà analizzata dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia per appurare il numero delle dosi ricavabili dalla droga sequestrata.