Fedez avvistato in Molise per un nuovo reality. Tra curiosità e giallo è ‘caccia’ al rapper

La notizia ha messo in fibrillazione i suoi fan: Fedez sarebbe stato avvistato in Molise, in particolare in un angolo della provincia di Isernia tra Roccasicura, Carovilli e Pietrabbondante. La nostra location come location del video del prossimo brano musicale? Assolutamente no.

Il noto rapper milanese, idolo di milioni di fan e con migliaia di followers su Instagram, a cui ha annunciato una ‘pausa’ dai social per via di un non meglio specificato impegno lavorativo, è uno dei concorrenti di un reality show britannico molto popolare all’estero.

Le riprese del programma televisivo sarebbero iniziate ieri proprio a Roccasicura. “La voce circola da ieri, ma non l’abbiamo visto e non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale”, riferiscono dal Municipio del piccolo centro che conta 526 abitanti e si trova nella provincia pentra.

Il reality, prodotto da Amazon e che per la prima volta andrà in onda sul canale Amazon Prime, si chiama ‘Celebrity Hunted’ ed è una sorta di ‘caccia al vip’: i concorrenti devono sfuggire alla ‘cattura’ di una squadra di “cacciatori” composta da ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari per raggiungere un posto sicuro.

Tutti i concorrenti hanno a disposizione un kit di sopravvivenza e una carta di credito per riuscire nell’impresa e, secondo quanto si mormora, oltre a Fedez, nel cast di Celebrity Hunted ci saranno anche Francesco Totti, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.