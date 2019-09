Federico sulla Gam: “ Basta parlare di Cig, pensiamo al lavoro e al futuro”

Sulla vertenza Gam interviene anche l’onorevole Antonio Federico: “Dopo mesi di incontri con lavoratori, sindacati e tecnici ministeriali e dopo averne richiesto con forza la convocazione nei giorni scorsi, oggi ho partecipato al tavolo della vertenza Gam presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Agricola Vicentina ha confermato di non voler investire nel macello, ma ha dato importanti aperture su filiera bassa, allevamenti e incubatoio. Aperture raccolte dalla Regione Molise che si è impegnata ad attivare, finalmente, le politiche attive del lavoro e misure di autoimprenditorialità legate alla filiera”.

Federico ribadisce che anche per i nuovi investimenti, Invitalia e il Ministero hanno confermato la disponibilità degli strumenti già messi a disposizione finora, quindi “Area di crisi complessa e sostegno ai finanziamenti”.

Conferma che ci “sono tutti i presupposti per la proroga del fitto di ramo d’azienda da parte di Gam, quindi ci sono tutte le condizioni per la concessione di un ulteriore periodo di cassa integrazione. Il tavolo è stato aggiornato ad un prossimo incontro al quale le parti coinvolte dovranno presentare i nuovi progetti in base alla rimodulazione del vecchio contratto di sviluppo. Insomma, passi in avanti ci sono stati ma la strada per un accordo tra Regione e azienda è ancora tutta da percorrere. Solo quando si smetterà di parlare di cassa integrazione, sarà possibile tornare a parlare di futuro e di lavoro”.