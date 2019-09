Farmacie comunali, tirocini per garantire personale: cercasi 2 laureati

Il Comune di Campobasso ancora una volta ricorre ai tirocini extracurriculari per garantire personale nelle proprie farmacie. È stato appena pubblicato un bando per la selezione di due laureati in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Il tirocinio avrà la durata di sei mesi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori sei mesi. Un impegno di 25 ore settimanali per un’indennità mensile di 500 euro. Le due figure che saranno selezionate verranno impiegate nelle farmacie comunali di via XXIV Maggio e di Via Emilia.

Per partecipare al bando non bisogna aver avuto un rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune di Campobasso negli ultimi due anni, essere disoccupato e non essere iscritto all’ordine.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata entro trenta giorni a partire da oggi (10 settembre 2019). A cura di una commissione di gara, appositamente costituita con atto del dirigente del settore patrimonio e attività economiche, verrà selezionato il candidato che avrà riportato il voto di laurea più alto. In caso di parità verrà scelto il candidato più giovane. In caso di parità verrà effettuato il sorteggio. Al termine della selezione si procederà alla formazione della graduatoria che avrà validità di due anni. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando reperibile sul sito internet del Comune di Campobasso.

