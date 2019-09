Falsifica il permesso di soggiorno, pakistano scoperto e denunciato dalla polizia

Polizia al lavoro per contrastare l’immigrazione clandestina nel territorio provinciale. In una settimana numerosi i provvedimenti amministrativi emessi a carico di stranieri extracomunitari risultati irregolari a seguito dei controlli effettuati nella città di Campobasso, anche all’interno di numerosi esercizi commerciali del capoluogo.

Nello specifico sono state eseguite 12 revoche di permesso di soggiorno per richiedenti asilo conseguenti al diniego espresso da parte della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Campobasso.

A queste sono seguiti 5 decreti di espulsione del prefetto di Campobasso accompagnati dall’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Inoltre, grazie ad una intensa attività di prevenzione che ha visto coinvolti, nelle giornate di giovedì e venerdì scorsi, assieme agli operatori dell’Ufficio Immigrazione anche la Volante è stato denunciato in stato di libertà, un pakistano per aver falsificato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo. Nei confronti dell’uomo, irregolare sul territorio nazionale a seguito di un decreto di inammissibilità della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Milano, è stato contestualmente adottato un decreto di espulsione con l’ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, la Volante ha identificato a Campobasso un giovane di origini egiziane gravato dal provvedimento di divieto di ritorno nel capoluogo molisano emesso dal questore di Campobasso. I successivi accertamenti hanno poi dimostrato che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero, era stata rigettata da parte del questore di Roma. Al giovane egiziano, denunciato per inottemperanza al citato provvedimento di divieto di ritorno, è stato possibile notificare anche il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Da segnalare, infine, un l’esecuzione rimpatrio volontario assistito e l’accoglienza – presso strutture abilitate– di due stranieri extracomunitari richiedenti asilo.