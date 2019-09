Emergenza acqua rientrata: si torna alla normalità dopo i lavori sulla rete

Dopo oltre 48 ore di difficoltà per centinaia di famiglie che abitano tra Campobasso, Ripalimosani e Oratino, con i rubinetti delle abitazioni ‘a secco’ , intorno alle 23 di questa sera, 16 settembre, il flusso idrico è tornato regolare nelle zone interessate dalla rottura della condotta.

“I lavori di riparazione della rottura avvenuta sulla condotta dell’Acquedotto Molisano Destro di competenza di Molise Acque sono terminati nella serata di oggi 16 settembre”, informa il Comune di Campobasso in una nota ufficiale.

“La riparazione operata nella zona di Fossato Cupo con la sostituzione del tratto di tubatura interessato dalla rottura, sta permettendo la ripresa del flusso idrico regolare nelle zone interessate”.

Disagi finiti dunque per centinaia di cittadini che possono tirare un sospiro di sollievo dopo che da sabato scorso hanno dovuto fare i conti con la mancanza di acqua nelle loro abitazioni. Nel giro di due giorni, le condutture dell’Acquedotto molisano destro si sono rotte in due punti: nel territorio di Ripalimosani e poi a Fossato Cupo. Per alleviare i disagi il Comune aveva attivato due autobotti per consentire ai cittadini di rifornirsi di acqua per le necessità primarie.