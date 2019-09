Editoria regionale in crisi: il sepolcro del coraggio, il dramma della legge

Le idee, per imporsi e non restare in un evanescente iperuranio, hanno bisogno di coraggio. Il coraggio degli uomini.

Senza questo slancio d’animo, senza una volontà trionfante, lo scacco è qualcosa di più di un semplice presagio; uno spauracchio costante, una mannaia pronta a colpire. La ghigliottina dei buoni propositi, dei timidi rilanci, degli slogan da campagna elettorale. E delle balle da palcoscenico.

Ne abbiamo sentite molte, da queste parti, nel corso degli anni. Roboanti promesse tramontate miseramente ai primi malumori di Consiglio, alle prime farragini di maggioranza, alle prime avvisaglie di dissapori interni. Un copione già visto.

Perché questa splendida terra assomiglia sempre più spesso ad un curioso reame dei paradossi: abbiamo ricchezze paesaggistiche e culturali, ma non le infrastrutture per valorizzarle e renderle “produttive”; abbiamo (quasi) la metropolitana leggera, ma non i treni per “cavalcarla”. Abbiamo (avuto) un nutrito numero di testate giornalistiche, ma anche una legge per l’editoria incredibilmente capace di contribuire a sconquassare il suo stesso settore. Una madre fagocitatrice.

E quest’agonia di sistema è purtroppo perdurata a lungo, senza che nessuno abbia osato – realmente, s’intende – interromperne drammi e implicazioni. “Mancò la fortuna”, certo. “E pure il valore”, verrebbe da dire.

Perché una sciagura del genere non può non divenire da responsabilità piuttosto pesanti. Pesanti, già; come le difficoltà quotidiane di chi ha deciso con passione ardita e profondi sacrifici di abbracciare questa professione e di farne una missione; una vocazione attraverso cui rendere un servizio alla collettività. Perché nel giornalismo vivono esercizi di democrazia, sorgenti d’informazione e un tessuto di processi culturali in grado di raccontare la società e accompagnarla, educandola, verso una lettura consapevole dei fatti.

Un compito che in una piccola realtà come quella molisana risulta complesso anche nell’epoca della digitalizzazione imperante e della spregiudicatezza di un “notiziabile” potenzialmente illimitato.

Perché qui, da noi, certe cose funzionano ancora come una volta. Qui si consumano ancora suole e blocknotes, qui si scende ancora nei vicoli e nelle piazze per ascoltare le storie della gente, per cogliere notizie di prima mano dall’albero della vita. E, molto spesso, si finisce di scrivere un “pezzo” tra odore di cenere e caffè, quando persino l’ultimo lampione fatica a restare acceso nel cuore delle tenebre.

Bisognerebbe ricordarlo ai presunti paladini dell’imparzialità; a chi trionfalmente paventa la fine del contributo pubblico alla stampa, attaccandola, salvo poi invitarla puntualmente alle conferenze; ai sostenitori dell’informazione da social network e piattaforme affini: non è per un bonifico mensile, ne’ per gloria o vanità che scriviamo. Ma per amore e responsabilità. “Ingredienti” che sarebbe bello ammirare anche in altri campi d’applicazione.

É anche per questo che, nei mesi scorsi, una categoria intera è scesa in piazza, scioperando, cercando così di sensibilizzare soprattutto la classe politica regionale ad una maggiore incisività operativa.

Intanto, in tutto ciò, si sta consumando l’ennesimo graffio sul volto di questa nobile professione: un’altra redazione (l’edizione cartacea de Il Quotidiano del Molise) suggella il proprio “addio alle armi”, la propria fine. È un’altra pagina, un’altra voce di questa terra che appassisce, proprio come l’autunno intorno.

E oggi, in un giorno triste per il giornalismo locale, il pensiero va a quei colleghi che si troveranno presto a combattere incertezze e ferite lancinanti. Continueremo a tenere accesa la luce anche per loro.