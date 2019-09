Due gironi di serie C, gli Hammers sfidano squadre campane e calabresi

È stato ufficializzato il calendario della nuova serie C di rugby in Campania e subito la novità di due gironi per la caccia alla serie B. I tornei di Serie C, in passato suddivisi in due livelli di Serie C Girone 1 e Serie C Girone 2, da quest’anno vengono uniti in un campionato unico che prenderà il via domenica 20 ottobre comprendendo anche le società del Molise e della Calabria.

Al via sono in totale cinque le formazioni dalla provincia di Salerno, tre da quella di Napoli e due sia da quella di Caserta che di Benevento, una invece da Avellino; dalla Calabria altre due società, mentre gli Hammers saranno gli unici a rappresentare il Molise nella corsa per un posto in B.

La Federazione Italiana Rugby, con il lavoro del comitato regionale campano ha composto quindi Serie C a sedici squadre, formando con criterio meritocratico due poule da otto squadre. La formula dei raggruppamenti è quella classica: due gironi all’italiana con gare di andata e ritorno per un totale di quattordici giornate. Conclusa la prima fase il 22 marzo, prenderanno il via i playoff per la promozione in Serie B.

A questi parteciperanno la prima e la seconda classificata del Girone A e soltanto la prima del Girone B, in un triangolare con gare di sola andata che si disputerà ad aprile. Da qui si otterrà il nome della squadra che avrà accesso alle semifinali interregionali per la promozione in B con le squadre della Puglia e della Sicilia durante il mese di maggio.

Discorso diverso per le tredici società che non saranno più in corsa per la promozione, queste saranno invece impegnate in una seconda fase che assegnerà il trofeo della Coppa Campania. Questa prevede gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta con inizio fissato il 5 aprile, e con finale di andata il 31 maggio e di ritorno il 7 giugno.

Campionato Nazionale Serie C

GIRONE H

Pool A

IV Circolo Benevento

Amatori Torre Del Greco

Arechi

C.U.S. Cosenza

Clan Santa Maria Capua Vetere

Dragoni Sanniti

Hammers Campobasso

Napoli Afragola Cadetta

Pool B

Amatori Angri

Avellino

Bulls

Hydra

Partenope Cadetta

Rende

Spartacus Social Club

Zona Orientale Salerno