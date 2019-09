Due auto distrutte da un incendio, i carabinieri sulle tracce dei vandali

Venerdì sera a Poggio Sannita due auto sono andata distrutte dalle fiamme.

Erano da poco passate le 21 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due macchine in sosta, prive di occupanti, hanno improvvisamente preso fuoco.

Le fiamme, verosimilmente partite dal vano motore dei veicoli interessati, hanno poi coinvolto anche i relativi abitacoli.

Sull’accaduto indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agnone che, dai primissimi accertamenti, hanno prelevato dalla scena del delitto elementi e tracce ritenute “interessanti” dal punto di vista investigativo, che potrebbero portare nei prossimi giorni a ad dare un volto ad eventuali responsabili degli atti di vandalismo.