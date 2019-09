Droga in stazione, il 27enne D’Agnillo solo segnalato per uso personale. Valente resta in carcere

Antonino D’Agnillo, il ragazzo campobassano fermato ieri l’altro dalla polizia ferroviaria, non è stato denunciato. E non aveva 22 grammi di eroina addosso, come per errore Primonumero ha scritto. Aveva solo 0,22 grammi, un quantitativo che rientra nell’uso personale e che ha consegnato spontaneamente agli agenti durante il controllo. E’ stato deferito alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, ma a suo carico non c’è alcun provvedimento di natura penale.

Ci scusiamo con lui e con i lettori per l’errore commesso. Il giovane si trova a casa sua, non è coinvolto da alcun provvedimento giudiziario e ha avuto modo di chiarire la sua posizione e la sua responsabilità nella vicenda.

Resta invece nel carcere di via Cavour Andrea Valente, 23 anni, l’altro sottoposto al controllo da parte della Polfer, trovato con un quantitativo di droga ritenuto importante dagli inquirenti. Nei boxer nascondeva 28 grammi di eroina, sotto la sella della motocicletta 1 chilo di hashish diviso in 8 panetti e in casa oltre 4mila euro in contanti.