Domani il borgo diventa “contadino”, chiusa al traffico via Ziccardi

Domani 14 settembre dalle 14 alle 24 in occasione della manifestazione “Borgo contadino” sarà vietato transitare e parcheggiare in via Ziccardi.

Lo dice un’ordinanza a firma del sindaco Roberto Gravina.

La manifestazione organizzata dall’associazione no profit “Michelangelo Ziccardi”, denominata “Borgo Contadino “, si terrà appunto in Via Ziccardi e Salita San Paolo.

Considerato che gli organizzatori devono adeguarsi ed ottemperare alle prescrizioni del Ministero dell’Interno relative al processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, qualificando gli aspetti di Safety, quali i dispositivi e le misure strumentali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliore strategie operative; è chiaro che queste prescrizioni necessitano di limitazioni inevitabili rispetto al traffico cittadino. E dunque per la giornata di domani meglio andare a piedi e godersi la manifestazione.