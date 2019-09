Dj da tutta Italia per il ‘Love & Peace’. Guest star Bunna degli Africa Unite

Sono dieci, provenienti da tutta Italia, i dj/producer che si contenderanno il premio di 500 euro e il titolo di miglior performer del Love & Peace Festival di Ripalimosani. Dedicata al suo fondatore, Giovanni Pece, la ventesima edizione dell’evento ripese si svolge infatti quest’anno con la formula del dj contest nazionale. Ieri mattina (6 settembre) la conferenza stampa di presentazione, che non poteva che tenersi da Bootleg, luogo caro a Giovanni e unico negozio di dischi campobassano ancora in attività.

“Abbiamo deciso di ridare slancio al festival attraverso l’unione tra alcune associazioni del territorio e con il supporto dell’amministrazione comunale di Ripalimosani” ha detto il direttore artistico Michele Tudino. Il consigliere comunale con delega agli eventi culturali del Comune di Ripalimosani, Angelo Piano, ha aggiunto: “Come amministrazione comunale vogliamo fare in modo che la musica sia strumento di aggregazione e di crescita per i più giovani, oltre che strumento di promozione del nostro territorio. Ci auguriamo che siano in tanti venerdì e sabato a venirci a visitare”.

Il venerdì e sabato citati sono quelli della prossima settimana, 13 e 14 settembre. Il contest si articola su due giornate di condivisione, divertimento e suoni. Le selezioni dei dj sono appena terminate. Le esibizioni di venerdì porteranno all’ulteriore scrematura dei tre finalisti in competizione sabato sera. Presidente di una giuria di grande qualità sarà Bunna degli Africa Unite, il quale non mancherà di dare sfoggio del suo talento anche dietro una consolle. Suo tra l’altro il saluto finale, affidato a un messaggio video, nel corso della conferenza stampa alla quale sono intervenuti anche Michele Moffa, presidente Nuova Pro Loco Ripalimosani e Antonio Serafini per l’associazione ‘Francesco Longano’.

Negli ultimi due anni Love & Peace non era stato organizzato. Il ritorno di fiamma è avvenuto grazie al supporto organizzativo di Pachamama Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale Antenna Molise, Sofian Consulenza e Progettazione, Comune di Ripalimosani, Nuova Pro Loco Ripalimosani, Tm Eventi e Associazione ‘Francesco Longano’. Insieme per un’ottima causa.