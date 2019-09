Disturbi Specifici di Apprendimento, il centro ‘Gemello di Einstein’ apre nuova sede

Il Gemello di Einstein, centro per l’apprendimento aperto a tutti gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali inaugura una nuova sede a Termoli. Domenica 29 settembre dalle ore 17 il personale del centro per l’apprendimento sarà in Via Tevere 17, per presentare tutti i servizi de Il Gemello di Einstein e le attività relative all’anno scolastico 2019/2020.

“La decisione di aprire una nuova sede de il Gemello di Einstein – spiega la dottoressa Francesca Lembo, tutor DSA/ADHD e responsabile del centro, – nasce dalla volontà di creare connessione e comunicazione all’interno del territorio molisano, offrendo a Termoli gli stessi servizi già forniti a Campobasso e che hanno avuto ottimo riscontro”.

Nel corso della giornata verrà mostrato un video-testimonianza che unisce le parole alle immagini: i racconti delle esperienze scolastiche vissute dagli studenti de Il Gemello di Einstein si fonderanno con i disegni realizzati da Camilla Lucrezi, studentessa del Liceo Artistico Statale G. Manzù di Campobasso e giovane artista.

La giornata si concluderà con l’intervento della dottoressa Lembo, che spiegherà cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, quali sono i metodi e gli strumenti da adottare e descriverà il lavoro del suo centro.

Il Gemello di Einstein fornisce momenti formativi e servizi alle famiglie e alle scuole garantendo un costante monitoraggio delle attività, dei bisogni e dei progressi dei singoli ragazzi. Scopo è accompagnarli al raggiungimento dell’autonomia scolastica. Il centro collabora con specialisti di diversi settori e utilizza alcuni tra i migliori software Anastasis, l’unica software house italiana che si occupa esclusivamente di Difficoltà di Apprendimento, Disabilità e Svantaggio Sociale realizzando prodotti dedicati.

La dottoressa Lembo, insieme ai suoi collaboratori, si serve di questi programmi allo scopo di rendere più efficace il supporto agli studenti. Tra i servizi che il centro offre un dopo scuola pomeridiano per studenti di tutte le fasce di età e lezioni individuali in tutte le materie.

“Ognuno di noi ha una storia e il Gemello di Einstein vi aspetta domenica 29 settembre per raccontarvi la sua”.