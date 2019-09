Distrazioni e alte temperature, brucia il BassoMolise: boschi e terreni incolti in fiamme

Sterpaglie, ma anche boschi. Fuoco in BassoMolise, dove quella di oggi è una giornata critica sul fronte delle emergenze roghi, innescati da comportamenti – a volte colposi, a volte dolosi – di automobilisti e agricoltori, e favorite dalle temperature elevate che hanno segnato anche oggi, mercoledì, e che domani dovrebbero abbandonare la fascia adriatica per cedere il passo a un drastico abbassamento delle temperature e all’arrivo della pioggia.

I Vigili del Fuoco sono impegnati da questa mattina in diversi episodi, che si sono concentrati tra Termoli, Guglionesi e Montenero di Bisaccia. Qui a bruciare è un terreno boschivo che sta richiedendo accorgimenti particolari per le operazioni di spegnimento. Giornata di superlavoro, dunque, che termina con la raccomandazione di prestare maggiore attenzione: gli incendi, come è notorio, non si accendono da soli ma sono la conseguenza di distrazioni umane quando non sono il risultato di veri e propri atti criminali.