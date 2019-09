Una devozione che cresce e si rinnova, quella in onore di San Pio da Pietrelcina. In tanti hanno partecipato, anche a Termoli, alla festa del 23 settembre dedicata al frate “icona viva dell’amore” come ha affermato il vescovo, Gianfranco De Luca, nel corso dell’omelia pronunciata nella chiesa di San Francesco. Una figura così venerata, che ha fatto della sua vita un dono per il Signore e per gli altri, esempio per tutti nelle esperienze di ogni giorno.

Alla messa con i sacerdoti della parrocchia di San Francesco e altri intervenuti da altri centri è seguita la processione che ha toccato vari punti della zona, dall’ospedale alla rotonda di Mimmo Cannone, con una partecipazione sentita di fedeli e associazioni. Un segno di comunità e di affidamento a Padre Pio in preghiera e condivisione per condividere una giornata significativa.