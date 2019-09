Derby Termoli-Guglionesi, tifosi neroverdi solo nella tribuna ospiti. Auto al parcheggio del cimitero

Zona stadio vietata ai parcheggi e alla circolazione nel pomeriggio di domenica 22 settembre quando all’impianto di gioco intitolato a Gino cannarsa si sfideranno il Calcio Termoli 1920 e il Real Guglionesi per la gara valida per il terzo turno del campionato regionale di Eccellenza molisana. Si tratta di uno dei pochi derby rimasti in basso Molise, data la moria di società calcistiche della zona, che mette di fronte i giallorossi di mister Rufini e i neroverdi che hanno avuto un inizio di campionato per niente facile.

Gli adriatici sono invece in testa alla classifica con sei punti, frutto di 2 vittorie in 2 incontri e mirano al terzo successo consecutivo così dal proseguire il cammino in testa all’eccellenza molisana.

In vista di un impegno che potrebbe richiamare allo stadio Cannarsa un gran numero di persone sia da Termoli che da Guglionesi, la Questura di Campobasso ha imposto alcune prescrizioni di ordine pubblico.

In particolare sarà vietato circolare e sostare nell’area di via dello Stadio mentre sarà possibile lasciare l’auto soltanto nel parcheggio del cimitero in via Foce dell’angelo.

Inoltre i tifosi del Guglionesi dovranno forzatamente raggiungere la zona la tribuna ospiti e fare lì il biglietto e non al botteghino come avviene di solito. La gara è in programma a partire dalle ore 15.