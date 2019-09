Dalle mostre fotografiche al mercatino del vinile: arte, musica e ambiente con ‘Visioni’

Un viaggio tra l’arte, la musica e l’ecologia: in una parola sola ‘Visioni’, il nuovo evento culturale promosso dalla Pro Loco Monte Vairano in collaborazione con il Comune di Busso e in programma venerdì 20 settembre.

Suggestivo lo scenario della manifestazione che si svolgerà all’interno e nei pressi dell’ex-lavatoio, uno degli impianti che l’amministrazione comunale ha rimesso a nuovo negli ultimi mesi.

“Visioni – spiegano gli organizzatori – è arte, con tre mostre fotografiche: “Man Vs Green”, la sfida eterna tra l’uomo e la natura, di Simone Di Niro, e “Dolce da morire”, il mondo delle api e del miele, di Silvano Mastrolonardo, “Spazio Fluido” di Fabio Giannantonio. In più ci sarà una performance artistica dell’artista bussese Cristian Di Iorio che farà un intervento pittorico sulla sua opera realizzata all’interno dell’ex lavatoio. Inoltre, ‘Visioni’ è musica con il Vinyl Set di S.P.G. e d(- -)b. Infine ‘Visioni’ è ecologia con il Food Plastic Free. Saranno allestiti un mercatino del vinile, per gli appassionati del genere, e un mercatino di thè e infusi in foglia”.

Sarà presente anche l’associazione Fareverde con un banchetto di stampa alternativa, dedita all’ecologia.

“Insomma – si legge in una nota – un evento a tutto raggio che pone attenzione all’ambiente e alla natura, corredato da buona musica e buon cibo, che siamo certi sarà gradito a chi vorrà partecipare”.

L’appuntamento è alle ore 20 in Piazza N. Santangelo, a Busso.