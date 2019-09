Da lunedì 2 settembre un gruppo di 15 studenti del Liceo dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi si trova a Cambridge, in Inghilterra, per completare il terzo modulo del progetto PON FSE Cittadinanza Europea “Building Bridges” dal titolo: “Second Star on the Right, ‘til Morning,”.

Gli studenti coinvolti in questa importante iniziativa sono stati selezionati in base ai risultati ottenuti dal Cambridge English Examination Board e dopo aver completato un corso di potenziamento di Cittadinanza Europea tenuto dai professori Cloridano Bellocchio e Michele Teonesto nel mese di luglio, nel Liceo di Guglionesi.

Il focus della ricerca consiste in attività di studio delle personalità famose del mondo accademico, letterario e scientifico che hanno studiato nella prestigiosa Università di Cambridge.

L’attività culminerà con la condivisione del materiale sia sul sito internet del Liceo di Guglionesi, sia con la creazione di un e-book consultabile online.

Durante l’entusiasmante esperienza nel Regno Unito i ragazzi, accompagnati dalle docenti Lesley Fearn e Filomena Galeazza, stanno frequentando anche un corso di perfezionamento e potenziamento della lingua inglese presso un prestigioso collegio di Cambridge.

Le attività in Inghilterra degli studenti non si esauriscono certamente solo con la ricerca e lo studio, ma c’è spazio anche per lo svago e il divertimento: sono previste infatti escursioni e visite guidate a Londra, a Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare, ad Oxford e naturalmente nella stessa Cambridge, queste ultime città famose in tutto il mondo per le loro antiche e prestigiose Università.

“Grazie a questo progetto, il nostro Istituto realizza concretamente un processo di internazionalizzazione della cultura” afferma la dirigente scolastica Patrizia Ancora, da quest’anno alla guida dell’Omnicomprensivo di Guglionesi. “I nostri ragazzi hanno così la possibilità di confrontarsi con altre realtà scolastiche e di acquisire competenze ed esperienze importanti per il loro futuro”.