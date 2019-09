Coppa Italia Molise, netto successo del Termoli 1920. Pareggio interno per il Termoli 2016

Seconda gara stagionale e secondo successo per il Calcio Termoli 1920 che ha vinto per 3-0 ieri contro la Polisportiva Fortore nel secondo turno del girone H della Coppa Italia Molise.

Si tratta dell’ultimo match della Coppa regionale prima dell’inizio dei campionati che scatteranno nel prossimo fine settimana.

L’altra formazione giallorossa, il Termoli 2016, ha invece pareggiato per 1-1 in casa contro il Real Guglionesi. In gol su rigore Bagnoli per i padroni di casa, mentre gli ospiti sono andati a segno con Montechiari, anche lui grazie a un penalty.