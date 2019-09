A partire da domani 30 settembre, come già anticipato, ci saranno ancora problemi con l’acqua in 11 comuni del Basso Molise. L’azienda speciale Molise Acque aveva già infatti comunicato agli 11 paesi che a opera conclusa verranno serviti dall’acquedotto Molisano Centrale (Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni) una riduzione del flusso idrico del 30 per cento rispetto al normale a partire dalle 8 di lunedì 30 settembre e fino alle 12 di venerdì 4 ottobre.

Una precisazione va fatta riguardo a Guardialfiera dove verrà attivata l’erogazione dell’acquedotto Molisano Sinistro con una portata di circa 3 litri al secondo.

Il motivo alla base di questa riduzione del flusso idrico ha a che fare con i controlli, le verifiche e le regolazioni che si stanno effettuando sull’acquedotto Molisano Centrale che – ricordiamo – entro pochi giorni dovrebbe servire anche Termoli, San Giacomo e Guglionesi, lasciando fuori al momento solo Montenero e Petacciato.

Il Sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, ha invitato ai suoi concittadini a limitare l’utilizzo della risorsa idrica alle sole necessità domestiche (come d’altronde andrebbe fatto sempre) e ha comunicato che “si deciderà, in base al livello del serbatoio comunale, se effettuare chiusure notturne entro le 16 dei prossimi 4 giorni”.