Da venerdì fino a domenica 15 settembre sarà possibile per i cittadini di origine tunisina di Termoli e zone limitrofe accedere al voto per eleggere il capo dello Stato.

È stato infatti allestito, presso il Comune di Termoli, nella sala delle opposizioni, un seggio per far votare i tunisini all’estero. Si tratta di elezioni estremamente importanti per il Paese nordafricano, le seconde elezioni democratiche dopo la Rivoluzione dei Gelsomini, anticipate a causa della morte improvvisa dell’anziano presidente della repubblica Beji Caid Essebsi.

In Tunisia si voterà domenica, mentre i tunisini all’estero possono già votare. In Molise sono pochi i cittadini tunisini, molti di loro sono impiegati nella pesca e risiedono proprio a Termoli. Il loro voto sarà fondamentale perché, sommato a quello degli altri tunisini residenti nel resto d’Italia, potrebbe determinare la vittoria di uno dei ventisei candidati in lizza.

Nel Paese, che sta affrontando una delicata transizione democratica ancora non accompagnata da un’effettiva svolta economica, è importante anche per noi italiani seguire con attenzione questi eventi in vista di una proficua collaborazione tra i due Paesi della sponda nord e sud del Mediterraneo.